Dat zien we graag, héél graag: Romelu Lukaku scoort meteen bij comeback voor Inter (en hoe!)

Inter heeft woensdag in de vooravond makkelijk gewonnen van Viktoria Pilzen: 4-0. Bij de Nerazzurri zat Romelu Lukaku na bijna twee maanden blessureleed weer op de bank. De Belgische nummer negen zag zijn concurrent twee keer scoren, mocht uiteindelijk tien minuten invallen én trapte zelf de eindstand tegen de touwen.

Inter verzekerde zich al snel van de 1/8ste finales. Henrikh Mkhitaryan (35’) en Edin Dzeko (42’ en 66’), de vervanger van Lukaku de afgelopen periode, zetten de 3-0 op het bord.

In minuut 80 was het dan eindelijk zover: Lukaku mocht na twee maanden afwezigheid wegens een hamstringblessure eindelijk weer een wedstrijd spelen. Onze landgenoot viel bijzonder bedrijvig in en probeerde vrijwel meteen een omhaal, maar hij trapte naast de bal.

Een paar minuten later was het wél raak. Op aangeven van de eveneens ingevallen Joaquin Correa buffelde Lukaku zijn tweede doelpunt van het seizoen binnen.

Daarmee was zijn honger nog niet gestild, want de Rode Duivel zette Correa nog alleen voor doel na een knappe rush. Jammer dat de Argentijn niet kon afwerken, maar de indrukwekkende invalbeurt van Big Rom heeft de burger moed.

Inter knikkert zo overigens FC Barcelona uit de Champions League, voor het tweede jaar op rij. De Blaugrana tellen vijf punten minder dan Inter en Bayern, met nog een speeldag te gaan. Het wordt dus opnieuw voortspelen in de Europa League voor de Catalanen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen