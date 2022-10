Autobestuurster en vissers redden man uit kanaal, slachtoffer in levensgevaar

Twee vissers uit Rumbeke en een vrouw uit Ingelmunster konden woensdagmiddag een man uit het kanaal Roeselare-Leie redden. De vrouw aarzelde niet en sprong onmiddellijk het water in. Het slachtoffer is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Ervaren vissers Franky Capon en Mario Vandenbussche waren woensdag omstreeks 16.15 uur aan het vissen langs het kanaal Roeselare-Leie, op enkele honderden meter van het kruispunt van de Kolenkaai met de Mandellaan. “Plots zagen we een honderdtal meter verder een man vlak bij de oever”, zeggen ze. “De man was wat aan het waggelen en viel plots in het water. De oevers zijn hier best wel steil. We zagen in het verleden al verschillende vissers in het kanaal belanden.”

Op gevaar van eigen leven

Het slachtoffer klauterde aanvankelijk terug recht, maar toen hij probeerde weer op het droge te geraken, viel hij en belandde hij opnieuw in het kanaal. Franky en Mario waren intussen ter plaatse gesneld. Een voorbijgangster uit Ingelmunster parkeerde haar auto aan de Kolenkaai om de man te helpen. De 33-jarige Ingelmunsterse besloot onmiddellijk in het kanaal te springen. “Zelf kan ik niet genoeg zwemmen. Ook het mogelijk voorbij varen van boten maakte een reddingsactie best gevaarlijk”, zegt Franky. “Mario en ik gingen intussen een reddingsboei halen die vlak bij de brug van de Mandellaan hangt.”

Begonnen met reanimatie

Mario en Franky hielpen de vrouw en het slachtoffer uit het kanaal. “Het was onmiddellijk duidelijk dat de man er slecht aan toe was. In afwachting van de hulpdiensten begonnen we met reanimeren.” De brandweer en een ambulance waren er kort nadien. Onder een brandweertent namen de verplegers de reanimatie over. Het slachtoffer werd in erg kritieke toestand, maar met een hartslag overgebracht naar het ziekenhuis in Rumbeke. (Lees verder onder de foto)

In de bescherming van een brandweertent namen de hulpdiensten de reanimatie over en brachten de drenkeling naar het ziekenhuis. — © Stefaan Beel

Een normaal middagje vissen werd zo plots erg hectisch voor de twee vrienden die er mee voor zorgden dat de man uit het water gered werd. “Maar alle eer gaat naar de toegesnelde vrouw. Zij verdient een heel mooie ruiker bloemen. Niet iedereen zou onmiddellijk het water in springen.”