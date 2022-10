Trainer van FCSB won “informatie” in over Anderlecht, maar: “Moeilijke match om voor te bereiden met nieuwe trainer”

FCSB behaalde in september in eigen huis een 0-0 gelijkspel tegen een RSC Anderlecht dat nog gecoacht werd door Felice Mazzu, maar donderdag om 18u45 volgt op Belgische bodem de vuurdoop voor interim-trainer Robin Veldman in de Conference League. “Het wordt een moeilijke match, vooral door de trainerswissel”, gaf Nicolae Dica, de trainer van de Roemeense club, te kennen op de persbabbel woensdag.

“Heel de ploeg van Anderlecht zal zich willen bewijzen. Er zal een mentaliteitswijziging optreden”, onderstreepte Dica. “We hebben informatie ingewonnen over Veldman en weten dat hij bij de beloften dezelfde filosofie als Mazzu hanteerde wat het spelsysteem betreft.”

Na een lastig seizoensbegin boekte FCSB vier opeenvolgende overwinningen in competitieverband en kan het gebruikmaken van het Europese toneel om zijn vorm te bevestigen. “Elke wedstrijd is belangrijk voor ons. We spelen tegen een sterk team”, klonk het voorts.

De ploeg die vooral bekend is onder de oude naam van Steaua Boekarest is de rode lantaarn in groep B met één punt uit vier matchen. Tegen het Deense Silkeborg verloor het zowel thuis als uit met 5-0.

“We hebben nog een kleine kans op kwalificatie voor de volgende ronde. We proberen telkens het beste van onszelf te geven. Als we morgen winnen, zien we wel wat er op de laatste speeldag nog mogelijk is”, besloot Dica.