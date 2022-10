Simon Mignolet is na 392 minuten dan toch te kloppen in de Champions League: FC Porto krijgt Jan Breydel stil na fout Brandon Mechele

Club Brugge kreeg in zijn eerste vier Champions League-wedstrijden geen enkel doelpunt tegen dit seizoen. Met dank aan super Simon Mignolet. Maar in de 33ste minuut in de partij tegen FC Porto was het dan zover. Brandon Mechele speelde niet goed in, waarna Otavio ploegmakker Mehdi Taremi diep stuurde en de spits perfect afwerkte. Einde van een periode van 392 minuten zonder Europese tegendoelpunt voor blauw-zwart.