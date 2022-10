Shamrock Rovers wil na derde landstitel op rij nu ook record in Europa breken tegen AA Gent: “Dat is onze nieuwe challenge”

Vorige maandag kon Shamrock Rovers een tikje onverwacht al de champagneflessen ontkurken. Door het puntenverlies van concurrent Derry is het team van coach Stephen Bradley nu al zeker van de 20ste landstitel in de clubgeschiedenis. Toch wil Bradley allerminst dat zijn team nu op hun lauweren rust. Integendeel zelfs, hij heeft nog een extra uitdaging voor hen: “Kampioen worden en meer dan vier punten pakken in een groepsfase, daar zijn de spelers al volledig mee bezig.”

“Mijn mentaliteit is niet veranderd”, stak Bradley van wal op de traditionele persbabbel. “Onze focus ligt gewoon zoals altijd op de volgende match. Dat was niet anders geweest als we dit weekend nog vol aan de bak moesten in onze eigen competitie. We zullen er dan ook alles aan doen om de punten thuis te houden tegen AA Gent. We hebben al veel gesproken over onze prestaties in deze groep. Tegen Molde en Djurgarden werden we dan ook niet beloond voor onze prestaties.”

Door die nieuwe landstitel wil Shamrock Rovers nu ook Europees meer dan ooit van zich laten spreken: “Het kampioenschap is voorbij, dus we kunnen nu puur focussen op de Conference League maar we hebben eerder al getoond dat we dit niveau aan kunnen. Je moet je kansen dan wel benutten. Anders blijf je met lege handen achter. Hopelijk kunnen we nu tegen Gent wel eens juichen.”

“Deze groep zal zeker niet die laatste thuismatch in de groepsfase laten schieten”, maakt Bradley zich sterk. “Zelfs niet ondanks onze onverwachte titelviering. We kunnen trouwens nog een record breken als Iers team, daar ligt ons doel. Kampioen worden en meer dan vier punten pakken in een groepsfase. Die challenge start morgen en de spelers zijn daar al volledig mee bezig. Daar ben ik heel blij om.”

Bradley stond ook nog even stil bij de andere tegenstanders in de Conference League: “Toen we de loting zagen, wisten we dat het lastig zou worden maar je krijgt geen makkelijke opdrachten in Europa. Djurgarden staat niet toevallig hoog in de Zweedse competitie, Molde is dan weer Noors kampioen. Tja, dan weet je het wel maar toch hadden we meer punten kunnen hebben. De voorbije jaren waren we vaak kansloos maar dat is nu toch wel even anders.”

“Ik ben trouwens niet verbaasd dat Djurgarden aan de leiding gaat. Ze zitten in een goede flow. Je merkt dat ze goed getraind worden en ze hebben gewoon zeer goede spelers. Ik zag nog maar zelden een sfeer als daar in Stockholm. Hun kunstgrasterrein is bovendien niet zo goed, dat helpt hen wel. Maar ze zijn gewoon een sterk team. Tactisch zijn ze ook heel slim. Ook tegen Gent hebben ze getoond dat ze verschillende systemen kunnen spelen.”