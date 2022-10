Club Brugge, Genk en daarna Anderlecht, weken van de waarheid breken aan voor Valesca Ampoorter en OHL: “Op training hebben we het niveau al opgedreven”

Om nog maar eens te tonen hoe jong de Leuvense kern is: veel OHL-meisjes zitten tijdens de week nog op de schoolbanken. Onder hen: Valesca Ampoorter uit Asse. De centrale middenveldster is eerstejaarsstudente marketing aan de universiteit van Leuven.

“Gelukkig zit ik op kot”, zegt Ampooter. “Anders zou die combinatie wel erg zwaar worden. Vorig jaar zat ik nog op internaat in het Redingenhof. Als 17-jarige ben ik bij de A-kern gekomen, een van de weinige positieve gevolgen van corona. De coach breidde zijn kern uit en ik mocht tijdens de voorbereiding meetrainen. Ik werkte hard en gaf me voor 125 procent. Die inzet werd beloond en vorig seizoen kreeg ik al enkele keren mijn kans. Dit seizoen kon ik de lijn doortrekken en stond ik zelfs verschillende matchen aan de aftrap. Ik heb in mijn leven ook al veel gelaten en gegeven voor het voetbal.”

Jeugdinternational

Op haar achtste begon Ampoorter te voetballen bij Asse-Zellik. “Mijn broer Rafaël (die nu twintig is en nog steeds bij Asse-Zellik speelt, red.) leerde me als klein meisje sjotten. Op mijn dertiende ben ik dan naar de jongens van SK Londerzeel gegaan. Daar heb ik veel geleerd en vooruitgang gemaakt. Na nog één seizoen AA Gent belandde ik uiteindelijk bij OHL. Ik wil hier een vaste waarde worden en prijzen pakken. Momenteel speel ik ook bij de U19 van de Red Flames, maar ook daar wil ik naar de A-ploeg. Maar goed, alles op zijn tijd en ik wil zeker ook mijn studies niet verwaarlozen.”

Afgelopen zaterdag was OHL nog vlot met 4-0 te sterk voor Zulte Waregem. De ideale start van een periode vol cruciale wedstrijden. “Tegen Zulte Waregem voelde je al dat het niveau hoger lag dan de vorige weken. We staan voor de periode van de waarheid. Club Brugge, Racing Genk en daarna Anderlecht staan voor de deur. Ook op training voel je het, de coach heeft het niveau opgedreven. Zaterdag gaan we op bezoek bij Club YLA en dat is echt geen meeloper. Ik ken er enkele meisjes van bij de nationale ploeg en ben zeker dat bij hen de messen deze week ook geslepen zullen worden. Niettemin ben ik ervan overtuigd dat onze trainer zijn tactische plan klaar zal hebben.”