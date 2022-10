T2 Fred Vanderbiest maakt de vergelijking tussen ‘zijn’ hoofdcoaches: “De visies van Defour en Vrancken hebben veel raakpunten”

Mechelen

Genk - KV Mechelen is het duel tussen Malinwa-coach Steven Defour (34) en leermeester Wouter Vrancken (43). Fred Vanderbiest (45), de voorbije jaren T2 van Vrancken bij KV én dit seizoen ook de assistent van Defour in Mechelen, is als geen ander geplaatst om een vergelijking te maken tussen beide coaches. “Ik zei zowel tegen Wouter als tegen Steven: laat het voetbal ook eens los. Want in deze ratrace heb je niet door dat je je familie soms verwaarloost.”