Hun vader moest in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog van pure ontbering muizen en ratten vangen en opeten. Hij zou daarna nooit nog vlees eten. Voor zijn zonen werd het een evidentie. Jean (94) en Marcel (91) zijn geboren vegetariërs. “Beesten moeten dood gaan omdat ze oud of ziek zijn. Niet omdat we ze willen opeten.”