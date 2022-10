Slechts één Belg op drie bereid om thermostaat op 19 graden te zetten, maar voor één op de vijf kán het niet anders

In Nederland en Frankrijk wil bijna de helft van de inwoners energie besparen door de thermostaat naar maximaal 19 graden te draaien. In België ziet maar één op de drie dat zitten, ondanks een breed gedragen vrees voor een wereldwijde catastrofe. Tegelijk is het voor meer dan één Belg op de vijf geen kwestie meer van willen: zij zeggen niet langer de middelen te hebben om zich nog normaal te verwarmen. “Zorgwekkend”, zegt vice-voorzitter Kris Peeters van de Europese Investeringsbank, die de enquête uitvoerde.

Zou u het aanvaardbaar vinden om de temperatuur in uw woning te verlagen naar 19 graden of minder? Die vraag kregen 28.000 Europeanen voorgeschoteld in opdracht van de Europese Investeringsbank (EIB). De Belgen tonen daarbij opvallend minder bereidheid dan onze buurlanden.

Nochtans vreest liefst 83 procent van de Belgen een “wereldwijde catastrofe” als we niet snel ons energieverbruik verminderen. Al zien ze dat dan liever via een zware belasting op “vervuilers zoals SUV’s en luchtvaart” (61%) of door trager rijden op de snelweg (60%).

De grootste bereidheid voor een thermostaat op 19 graden is er in Frankrijk (47%) en Nederland (45%), in België ziet maar 32 procent het zitten. In alle andere Europese landen is de bereidheid overigens nog lager.

Voor meer dan één op de vijf Belgen is het verlagen van de thermostaat geen kwestie meer van kiezen. 22 procent zegt niet meer de middelen te hebben om zich te verwarmen zoals het hoort.

“Dat is zorgwekkend”, zegt Kris Peeters, voormalig Vlaams minister-president en nu vice-voorzitter van de Europese Investeringsbank. “We maken de warmste oktobermaand in jaren mee. Als de winter echt toeslaat, gaat dat cijfer nog sterk verhogen. Laat ons hopen dat het geen harde winter met heel lage temperaturen wordt, want dan gaan mensen echt in de kou zitten.”

Bij Kris Peeters thuis zal de thermostaat ook op 19 graden staan. “Maar het is gemakkelijk in onze situatie: ik zit de hele week op kantoor in Luxemburg, waar we trouwens ook het goede voorbeeld geven. Maar wij hebben thuis geen jonge kinderen meer, en – hout vasthouden – geen zieke mensen. Wij hebben de luxe om zonder enig probleem de thermostaat te verlagen, maar niet iedereen zit in een situatie waarbij het vanzelfsprekend is om dat te doen. Er is nood aan medeleven als mensen daar niet in slagen, zeker omdat dat waarschijnlijk ook de groep is die het moeilijk heeft om de kosten te betalen. We moeten daar omzichtig mee omspringen.”

Uit de enquête blijkt dat de economische en financiële situatie voor acht op de tien mensen tot de belangrijkste bezorgdheden van het moment hoort. 54 procent voegt daar ook nog het klimaat aan toe. “Toen we dezelfde enquête vorig jaar hielden, was de klimaatverandering nog de belangrijkste bezorgdheid van de Belgen”, zegt Kris Peeters. “Het klimaat staat nu op de tweede plaats. De uitdaging zal zijn om de bezorgdheid voor het economische en financiële op een goede manier te combineren met de tweede prioriteit.”

Peeters en de EIB denken daarbij aan zonnepanelen op sociale woningen en forse investeringen in hernieuwbare energie. De EIB besliste om 30 miljard euro extra vrij te maken voor leningen aan projecten die de Europese afhankelijkheid van Russisch gas terugdringen. “Hopelijk komen er ook vanuit België snel aanvragen. De landen die het verst staan, zullen er het meeste van kunnen genieten.”