Ook apothekers zetten vanaf volgende week coronavaccins

Omdat vaccinatiecentra stilaan worden afgebouwd, mogen ook apothekers vanaf 1 november coronavaccins zetten. Let wel: momenteel geeft maar zo’n 20 procent van de apotheken aan dit ook te willen doen.

De apothekers hebben lang moeten wachten, maar vanaf volgende week mogen ook zij het coronavaccin zetten. Hiervoor werden in Vlaanderen zo’n 4.000 apothekers opgeleid. Het gaat zowel om de boosterprik als de basisvaccins. De apotheker kan in Vaccinnet zien welke prik iemand nodig heeft.

Apotheken zijn niet verplicht om het vaccin aan te bieden, het is een vrije keuze. Van de circa 2.500 apotheken in Vlaanderen zou een ruime vierhonderd volgende week willen beginnen. “De bereidheid is vrij groot en we verwachten dat die nog zal toenemen”, zegt Hilde Deneyer van het Vlaams Apothekers Netwerk. Wie zich bij zijn of haar apotheek wil laten inenten zal dus eerst navraag moeten doen of kan vanaf maandag op apotheek.be zien welke zaken meedoen. “Ik durf nog geen grote uitspraken doen over de regionale spreiding, maar per eerstelijnszone verwachten we toch een aantal deelnemende apotheken.”

Spontaan binnenwandelen voor een vaccin zal zeker in de eerste weken niet gaan, ook niet in de apotheken die meedoen. Tot eind dit jaar worden alle vaccins aan de vaccinatiecentra geleverd. “De apothekers moeten ze dus daar gaan ophalen”, klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Omdat één flacon zeven dosissen bevat, zal het inenten ook in de apotheek zo gegroepeerd mogelijk gebeuren. De meeste apotheken zullen vragen om een afspraak te boeken of ze zullen enkele vaste prikmomenten voorzien waarop voldoende personeel aanwezig is.(agg,ks)