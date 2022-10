Twee opvallende aanwezigen op training bij Anderlecht: ervaren rot Adrien Trebel en jonkie Theo Leoni

Anderlecht mist vanavond in de Conference League Zeno Debast, die out is na een tik op zijn enkel. De blessure is niet zo erg, maar er worden geen risico’s genomen, ook al omdat Hannes Delcroix weer fit is.

Nog opvallende aanwezigen op de training: Adrien Trebel en jonkie Theo Leoni (22). Die eerste moet nog duels vermijden na zijn schouderblessure, maar de Fransman wil wel nog spelen voor het WK. De tweede maakte indruk bij de RSCA Futures en krijgt een kans van Robin Veldman.

Kristian Arnstad kreeg in België een schorsing van vijf weken – waarvan vier effectief – na zijn slag op Zulte Waregem. Anderlecht gaat normaal gezien in beroep, maar Europees mag de Noor sowieso spelen.

(jug)