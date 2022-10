Dat op de avond dat hij zijn lief Sara voorstelde, zijn collega Danira Boukhriss er tot zijn grote verbazing mee kuste. Dat openbaarde Kobe Ilsen woensdagavond in ‘De allerslimste mens ter wereld’. Relaties waar iets meer toegelaten is of zelfs open relaties worden steeds meer bespreekbaar. Al blijft het veel vaker bij ‘blabla’ dan dat het effectief ook overgaat tot ‘boemboem’.