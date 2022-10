Rusland toont valse bewijzen voor ‘vuile bom’ van Oekraïne

Met ogenschijnlijk valse foto’s heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken geprobeerd de indruk te wekken dat het bewijs heeft van de bouw van een ‘vuile’ - nucleair besmette - bom in Oekraïne.

Een van de foto’s die op het Engelstalige Twitter-account van het ministerie verscheen, is van het Sloveense Agentschap voor Radioactief Afval en dateert uit 2010, zo meldt de internetkrant Ukrajinska Pravda woensdag en zo heeft de Sloveense regering aan het Franse persbureau AFP bevestigd.

Het Westen interpreteert de Russische beschuldiging dat Kiev van plan is een radioactieve bom te gebruiken, als een mogelijk voorwendsel voor een verdere escalatie van de oorlog. Kiev verwerpt de beschuldigingen.

“Gebruikt voor presentaties, niet om ‘vuile bommen’ te bouwen”

De foto is getiteld ‘Ontwikkeling van de vuile bom’. Het bevat items in plastic zakken die zijn gemarkeerd met het waarschuwingssymbool voor radioactiviteit. Nucleaire experts van de Sloveense regering waren de eersten die de foto herkenden: op de foto zijn rookmelders te zien, staat er.

De Sloveense regering maakte op Twitter bekend dat het was gebruikt voor presentaties. “Radioactief afval in Slovenië wordt veilig bewaard en bewaakt. Het zal niet worden gebruikt om ‘vuile bommen’ te bouwen”, citeerde de regering Sandi Viršek, hoofd van het agentschap voor de verwijdering van radioactief afval (Arao). Een adviseur in het kabinet van premier Robert Gobb zei dat Moskou de foto “voor verkeerde doeleinden en zonder medeweten van de Sloveens autoriteiten” heeft gebruikt.

De Russische regering waarschuwt sinds begin deze week voor een vermeende radioactieve bom in de handen van Kiev. Het gebruik ervan op Oekraïens grondgebied moet daarom bedoeld zijn om Moskou in diskrediet te brengen. Westerse regeringen hebben de beschuldigingen afgedaan als ongeloofwaardig.