Union wordt 2,3 miljoen euro rijker bij groepswinst, maar Karel Geraerts wil niet speculeren: “Dat zit nu eenmaal in ons DNA”

Een gelijkspel is sowieso een goede uitslag voor Union, maar Karel Geraerts bekijkt het anders: hij gaat vol voor de zege en de bijhorende groepswinst. Het zou Union financieel een bonus van 2,3 miljoen euro opleveren.

“Dat zit nu eenmaal in ons DNA: wij willen altijd en overal winnen”, aldus de coach. “We zullen wel op ons best moeten zijn. Malmö heeft dan wel nul punten en zit in een crisis, het is een sterke tegenstander.” Geraerts, die Felice Mazzu gebeld heeft om hem een hart onder de riem te steken na zijn ontslag bij RSCA, kan weer een beroep doen op Dennis Eckert. Hij is inzetbaar na blessureleed.

(pjc)