Onderzoek tegen beruchte studentenkring focust op zedenfeiten

De klacht bij het Brusselse parket tegen studentenkring Solvay gaat over zedenfeiten: verkrachting of aanranding. Dat is uit goede bron vernomen zonder dat er meer informatie over verstrekt wordt. Bronnen bij de VUB verklaarden ons bovendien dat er via het meldpunt de afgelopen tijd veel klachten over ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ waren binnengelopen tegen de betrokken kring.

De studentenkring Solvay moet zijn activiteiten voorlopig stopzetten wegens “verregaande grensoverschrijdende feiten”. Via het meldpunt van de universiteit zouden er de laatste tijd veel dergelijke klachten zijn binnengelopen. De VUB wil geen verdere informatie verstrekken, maar van betrokken studenten vernemen we dat vorige week verschillende schachten zich tijdens de ‘Schachtentocht’ moesten uitkleden en naakt zwemmen.

Skireis

De strafklacht bij het parket in Brussel is van een nog andere orde. Het opsporingsonderzoek dat het parket deze week gelast heeft, gaat over “zedenfeiten”: aanranding of verkrachting. Ook over die feiten wil het parket of de universiteit niets kwijt, “gezien de impact op de slachtoffers”. Op de campus gaat het luide gerucht dat tijdens de jaarlijkse skireis in februari een meisje dronken gevoerd zou zijn, waarna ze tegen haar zin seks had met twee studenten van de Solvaykring. Maar niemand die wilde bevestigen of de klacht daarover gaat.

De universiteit heeft als voorlopige maatregel alvast een aantal leden van de Solvaykring een campusverbod opgelegd. Dat verbod zou gelden voor de praeses, een (ex-)doopmeester, maar ook voor de twee studenten die betrokken waren bij de mogelijke verkrachting tijdens de skireis.

De geviseerde studentenkring reageerde gisteren met een bericht “verbouwereerd” te zijn. “Wij willen benadrukken dat wij ongewenst grensoverschrijdend gedrag volledig veroordelen en onder geen enkel beding tolereren.” Ze zeggen het onderzoek alle steun toe en beweren dat het foute gedrag enkel op individuen zou slaan, niet op de gehele kring.