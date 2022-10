Vlaams Parlement keurt oprichting Vlaams mensenrechteninstituut goed: “Politiek instrument voor de opengrenzenlobby”

De Vlaamse regering besliste bij haar start om uit het interfederale gelijkekansencentrum Unia te stappen en werk te maken van een eigen mensenrechteninstituut. Dat Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) moet het centrale Vlaamse loket worden waar burgers terechtkunnen voor alle mensenrechten en alle vormen van discriminatie, terwijl Unia bijvoorbeeld niet bevoegd was voor discriminatie op vlak van gender.

De oprichtingsplannen botsten op weerstand en kritische adviezen. Zo oordeelde de Raad van State dat de oprichting van het instituut de toegang in eerste instantie complexer zal maken voor de Vlaming, omdat die mogelijk niet onmiddellijk zal weten tot wie zich te wenden.

“Geen juridische slagkracht”

Ook een reeks middenveld- en mensenrechtenorganisaties vreest dat slachtoffers in de toekomst minder juridische hefbomen zullen hebben om zich te verdedigen. De kritiek werd woensdag bijgetreden door onder meer Groen. “Het instituut heeft geen juridische slagkracht, dus de strijd tegen discriminatie kalft af”, zei An Moerenhout.

Tom Ongena van Open VLD weerlegde die kritiek. “Het instituut zal wel in rechte kunnen optreden, maar enkel in het collectief belang, niet meer in individuele zaken.” Hannelore Goeman (Vooruit) had commentaar op het feit dat het nieuwe instituut voorlopig slechts één zetel heeft, terwijl Unia over vijf regionale centra beschikt. “We kunnen niet van burgers verwachten dat ze allemaal naar Brussel komen om klacht in te dienen.” Ongena pareerde dat er een taak is weggelegd voor de lokale besturen om de burgers te begeleiden.

Jos D’Haese van PVDA had vragen bij de praktische haalbaarheid van de oprichting. “Het decreet wordt vandaag goedgekeurd en de oprichting moet afgerond zijn tegen 1 maart. Denkt u werkelijk dat dit realistisch is? Hoe gaat u tegen dan een structuur operationeel krijgen en al die aanwervingen doen?”, vroeg hij zich af. Volgens Vlaams Belang wordt het VMRI een overbodige instelling die dreigt een “politiek instrument voor de opengrenzenlobby” te worden.