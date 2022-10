Vlaams Parlement voert opnieuw voorrang in voor Nederlandstalige leerlingen in Brussel

Het Grondwettelijk Hof zag er geen graten in dat 65 procent van de plaatsen in Nederlandstalige scholen in Brussel worden voorbehouden voor Nederlandstaligen. Het vernietigde wel de regel dat leerlingen die al negen jaar school liepen in het Nederlandstalige basisonderwijs, ook nog een voorrang kregen van 15 procent in het secundair onderwijs.

Het Vlaams Parlement stemde daarom een hersteldecreet. Daarin werd bepaald dat om tot de bewuste voorrangsgroep te kunnen behoren, leerlingen vanaf de start van de leerplicht les moeten hebben gevolgd in een erkende school van het Nederlandstalige onderwijs.

“Hiermee komen we tegemoet aan enkele bedenkingen van het Grondwettelijk Hof”, zegt hoofdindiener Arnout Coel (N-VA). “Het is alvast een positieve vaststelling dat het Hof erkende dat een aangepast voorrangsbeleid in Brussel en de Vlaamse Rand legitiem is.”