N-VA naar Grondwettelijk Hof tegen artsenquota

N-VA stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de federaal vastgelegde quota voor artsen en tandartsen. Dat zei fractieleider Wilfried Vandaele woensdag in het Vlaams Parlement. Een motie van Vlaams Belang om een belangenconflict in te dienen werd weggestemd.

De federale regering en de Franse Gemeenschap raakten het afgelopen voorjaar eens over een regeling voor de artsenquota, een dossier dat al ruim een kwarteeuw communautaire kopzorgen veroorzaakte omdat er in Franstalig België systematisch te veel artsen afstudeerden. De Franse Gemeenschap organiseert vanaf volgend academiejaar net als Vlaanderen een vergelijkend ingangsexamen met een aantal beschikbare plaatsen. Alle studenten die nu nog bezig zijn aan de opleiding, zullen bij het afstuderen een Riziv-nummer kunnen krijgen. Het akkoord moet nog definitief groen licht krijgen in de Kamer.

Verschillende Vlaamse artsenverenigingen vroegen de Vlaamse regering om een belangenconflict in te dienen, omdat het historische overschot aan Franstalige artsen gewoon wordt kwijtgescholden. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) deelt die kritiek, maar een belangenconflict werd niet ingediend. Vlaams Belang deed dat woensdag wel, maar hun motie werd weggestemd.

Een belangenconflict zou enkel voor wat uitstel zorgen, zei Wilfried Vandaele woensdag. De partij ziet meer heil in een procedure voor het Grondwettelijk Hof, zodat de quota mogelijk worden vernietigd. Immanuel De Reuse van Vlaams Belang wenste N-VA succes toe met die stap.

Ook CD&V had woensdag kritiek en vond dat er meer artsen moeten komen in Vlaanderen. “We vinden dat het tijd is voor oplossingen en geen institutionele spelletjes”, zei Brecht Warnez. “We eisen meer artsen en tandartsen in Vlaanderen. Onze artsen kunnen dit niet meer bolwerken. De tijd dat we van huisartsen kunnen verwachten dat ze elke dag van soms 7 uur ‘s ochtends tot 21 uur ‘s avonds aan de slag zijn, is voorbij. De planningscommissie moet dat aantal nu gewoon verhogen.”