Een nieuw rapport over de rol van de KU Leuven in de verkrachtingszaak zet het debat verder op scherp. Onderwijsminister Ben Weyts ziet in het verslag van zijn regeringscommissaris het bewijs dat de universiteit geen fouten heeft gemaakt. Zijn partijgenote Zuhal Demir blijft vinden dat de KU Leuven tekortschoot. Open VLD legt die tweespalt pijnlijk bloot.