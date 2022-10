VUB-alumni onderzochten misgelopen dooprituelen: “Dit gaat niet meer over doopcharters, maar over misdadigers”

‘Verregaand grensoverschrijdend gedrag’ in een studentenclub: journalistes Anna (25), Fien (23) en Kaat (23) weten perfect wat zo’n beschrijving kan inhouden. Zelf alle drie verse VUB-alumni, publiceerden ze deze zomer hun masterproef over wat er allemaal misloopt bij onze studentenverenigingen en -dopen. Conclusie: nog steeds te veel. In één jaar tijd vonden ze twintig getuigenissen, over huilende schachten tot verkrachtingen. “En toch hebben we veel geleerd uit Sanda Dia.”