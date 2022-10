Elon Musk wandelt Twitter-kantoren binnen met pompbak, deal lijkt beklonken: “Let that sink in”

Tesla-topman Elon Musk is vrijdag het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco binnengewandeld, gewapend met een pompbak (“sink” in het Engels). “Let that sink in”, tweet de miljardair erover. Zijn overname van Twitter lijkt nu definitief beklonken.

“Chief Twit” staat nu onder zijn naam in zijn Twitter-account. Elon Musk lijkt de overname van Twitter te hebben afgerond. Vrijdag maakte hij zijn intrede in de kantoorgebouwen in San Francisco. Hij zette daar een kort filmpje van op Twitter. Gewapend met een pompbak loopt hij het gebouw binnen. “Let that sink in” (laat dat even bezinken, red.), schrijft hij. Een pompbak is een “sink” in het Engels.

In een mail aan het personeel die het nieuwsagentschap Bloomberg kon bekijken stond al dat Musk vrijdag op bezoek zou komen. Er zouden naar verluidt veel gesprekken gepland staan. Multimiljardair Musk, die ook topman is van Tesla, zou veel banen willen schrappen: driekwart van de 7.500 personeelsleden zou zijn job verliezen.

Met zijn intrede is de bewogen aankoop van Twitter nagenoeg helemaal beklonken: tegen 28 oktober moet alles dan definitief in kannen en kruiken zijn. In april zei Musk dat hij voor 44 miljard euro Twitter wou kopen, maar hij wou later van die deal af. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om de verkoop toch te laten doorgaan. Uiteindelijk veranderde Musk weer van gedacht en zei hij dat hij alsnog de berichtendienst voor het afgesproken bedrag zou kopen.