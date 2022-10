Haaltert

De politievakbonden schorten hun stakingsaanzegging tijdelijk op, ondanks de vermoedens van machtsmisbruik door de Haaltertse burgemeester Veerle Bae­yens (N-VA). Dat is beslist na “pittige” onderhandelingen woensdag. Intussen is op sociale media heisa ontstaan over een afbeelding op sociale media waarbij de burgemeester afgebeeld wordt als Hitler.