VS maken zich zorgen over Russische hulp bij neerslaan van protesten in Iran

“Wij zijn bezorgd dat Moskou Iran zou kunnen adviseren over de beste manier om met de protesten om te gaan, op basis van de lange ervaring van Rusland met repressie”, verklaarde woordvoerster Karin Jean-Pierre van het Witte Huis.

De woordvoerder van de nationale veiligheidsraad, John Kirby, zei dat Rusland mogelijk Iran zou helpen om de demonstranten hard aan te pakken, “en helaas heeft Rusland daar ervaring mee”, klonk het woensdag in Washington. Op de vraag van journalisten of die vermeende ondersteuning dan al zou zijn begonnen, verschafte hij geen duidelijkheid.

Iran is momenteel in de ban van massaprotesten sinds de dood op 16 september van een jonge Iraans-Koerdische vrouw, die overleed drie dagen nadat ze in Teheran door de zedenpolitie was gearresteerd wegens overtreding van de strenge kledingvoorschriften van het land, waaronder het dragen van een sluier in het openbaar.