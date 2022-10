Amerikaanse ambassade in Zuid-Afrika waarschuwt voor aanslag in Johannesburg

De Amerikaanse ambassade in Zuid-Afrika heeft woensdag gewaarschuwd voor een mogelijke terroristische aanslag. Die zou zaterdag kunnen plaatsvinden in Johannesburg.

Volgens de ambassade hebben de Verenigde Staten informatie ontvangen dat zaterdag een aanslag op til zou zijn in de wijk Sandton van Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika. Daarbij zouden “grote bijeenkomsten van mensen op een niet nader genoemde locatie” worden geviseerd.

“Er is geen verdere informatie over de timing, de methode of het doelwit van de mogelijke aanslag”, luidt het voorts. De ambassade heeft haar personeel aangeraden om grote groepen mensen komend weekend te vermijden in Sandton.

In de wijk is onder meer een populair winkelcentrum gevestigd. Daarnaast vindt er zaterdag een Gay Pride Parade plaats.

De Zuid-Afrikaanse regering deelde mee dat ze akte heeft genomen van de Amerikaanse melding. “Bedreigingen worden voortdurend geanalyseerd en zo nodig wordt erop gereageerd om de veiligheid van iedereen te waarborgen”. Als er dreigend gevaar zou zijn, zou de regering de bevolking als eerste informeren, luidde het in een reactie.