Thaise transgender zakenvrouw koopt Miss Universe voor 22 miljoen dollar

Dat Jakrajutatip Miss Universe - dat ooit mede-eigendom was van Donald Trump - over koopt is niet toevallig. Want de wedstrijd is bezig met een modernisering en wil meer inclusiviteit, zo zullen vanaf volgend jaar ook getrouwde vrouwen en moeders mogen deelnemen. Eerder gaf de organisatie al aan dat het “het merk wil ontwikkelen voor de volgende generatie”.

LEES OOK. Ex-Miss België Celine Van Ouytsel weer single na veelvuldig bedrog door vriend: “Vreselijk dat ik het niet eerder heb gezien” (+)

Jakrajutatip is zelf altijd al zeer openhartig geweest over haar ervaringen als transseksuele vrouw en richtte ook de Life Inspired For Transsexual Foundation op om te pleiten voor de rechten op waardigheid en kansen voor transgender personen.

Jakrajutatip is tevens ook baas van JKN Global Group dat televisieshows maakt en een van Thailands grootste bedrijven is. Jakrajutatip was zelf ook al meermaals op tv te zien, onder andere in de realityshows Project Runway en Shark Tank.