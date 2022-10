Brussels Airlines betaalt staatssteun nog dit jaar volledig terug na recordwinst

De terugbetaling is mogelijk “door een sterke stijging van de vraag, een goede ontwikkeling van de liquiditiet en de financiële steun van Lufthansa”, klinkt het in een persbericht van de Duitse luchtvaartgroep.

Ook de staatssteun die zustermaatschappij Austrian Airlines kreeg (210 miljoen euro) zal nog dit jaar worden terugbetaald. Daarmee zal Lufthansa alle steun die het van overheden kreeg tijdens de coronacrisis, terugbetaald hebben. In Duitsland en Zwitserland werden de schulden aan de staat eerder al afgelost.

Brussels Airlines liet donderdag ook weten dat het in het derde kwartaal een recordwinst van 51 miljoen euro boekte. In 2023 komen er 4 vliegtuigen bij in de vloot.

