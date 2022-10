Omzetdaling en halvering winst voor Facebook-moeder Meta

Meta Platforms, het moederconcern van Facebook, WhatsApp en Instagram, heeft in het derde kwartaal de omzet opnieuw zien dalen. Dat maakte het Amerikaanse socialemediabedrijf bekend na het slot van de beurshandel in New York. De winst halveerde ook, vooral door hogere kosten. Op Wall Street vielen de cijfers slecht: het aandeel ging in de handel nabeurs fors onderuit, bovenop het stevige koersverlies van eerder op de handelsdag.

De omzet zakte met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder tot 27,7 miljard dollar. In het tweede kwartaal zag Meta de omzet al voor het eerst in zijn bestaan dalen omdat adverteerders vanwege de economische onzekerheid scherper op de uitgaven letten en terughoudender zijn geworden met reclames. Reclame-inkomsten zijn met afstand de belangrijkste inkomstenbron van Meta. Het bedrijf van topman Mark Zuckerberg gaf in juli aan dat die inkomsten ook in het derde kwartaal onder druk zullen staan. Voor het vierde kwartaal rekent Meta op een omzet tussen de 30 miljard tot 32,5 miljard dollar.

De nettowinst was 4,4 miljard dollar, tegen 9,2 miljard dollar een jaar eerder. De kosten stegen met 19 procent naar 22 miljard dollar. Om die kosten in bedwang te houden heeft Meta een vacaturestop aangekondigd.

Concurrentie

Voorts is het bedrijf uit Californië bezig met grote investeringen in de metaverse. Die droom van Zuckerberg bestaat uit een virtuele wereld waarin mensen allerlei zaken kunnen doen vanuit hun eigen huis. Zo kunnen ze elkaar ontmoeten in een virtuele omgeving, maar ook gamen of sporten.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers van de apps van Meta bedroeg afgelopen kwartaal meer dan 2,9 miljard, maandelijks gaat het om 3,7 miljard mensen. De groei van met name Facebook vlakt al enige tijd af, mede door concurrentie van TikTok en Snapchat. Een van de terreinen waarop Meta wil groeien zijn de zogeheten Reels, korte video’s die lijken op de muziekfilmpjes die gebruikers van TikTok verspreiden.

Meta had dinsdag nog te kampen met een wereldwijde storing bij WhatsApp.