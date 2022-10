Vlaamse Christophe leidt ratten op die mijnen opsporen om zo levens te redden: “Voor grotere gebieden schakelen we honden in”

Elk jaar nog verliezen duizenden mensen – in het beste geval – een ledemaat als gevolg van landmijnen. De Belgische ngo Apopo leidt ratten en honden op tot mijnensnuffelaars. In totaal hebben ze meer dan 120 dieren en 450 medewerkers die dagelijks springtuigen uit de grond halen. Een huzarenwerk waar medeoprichter Christophe Cox nu voor wordt gelauwerd door Antwerps gouverneur Cathy Berx. De hoop is dat zijn organisatie ooit kan stoppen als de laatste mijn geruimd is. “Maar we hebben al veel vragen uit Oekraïne gekregen.”