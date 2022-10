Australische nationale ploeg bekritiseert gastland Qatar in aanloop naar WK: “De arbeidsmigranten zijn meer dan een nummer”

De Australische nationale voetbalploeg en voetbalfederatie Football Australia hebben zich in een videoboodschap gezamenlijk uitgesproken tegen mensenrechtenschendingen in Qatar, waar over iets meer dan drie weken het WK voetbal plaatsvindt.

Australië is zo het eerste aan het WK deelnemende land dat openlijk kritiek uit op Qatar. In totaal komen er in de video zestien spelers aan het woord. Onder hen ook doelman Matty Ryan, die in België een verleden heeft bij Club Brugge en Racing Genk, en Danny Vukovic (ex-Genk). “De arbeidsmigranten die naar het land werden gehaald hebben afgezien en zijn meer dan een nummer”, klinkt het bij de Socceroos. “Het zijn mensen met veel moed en vastberadenheid om aan een betere toekomst te bouwen. Net zoals de migranten die destijds ons land en ons voetbal hebben opgericht.”

Football Australia benadrukt dat er wel vooruitgang merkbaar is, maar dat er op het terrein nog heel wat ruimte voor verbetering is. Daarnaast vragen de Australiërs ook om de LGBTQ+-gemeenschap minder hard aan te pakken. Homoseksualiteit is illegaal in het conservatieve en islamitische Qatar en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) meldde eerder deze week dat LGBTQ+-personen er worden mishandeld.

© AFP

Stroom van kritiek

In een groots opgezet mediamoment drong de Belgische voetbalbond eerder dit jaar samen met de collega’s uit Nederland bij de Wereldvoetbalbond FIFA aan op compensatie voor de slachtoffers of nabestaanden. Bij de bouw van de stadions en infrastructuurwerken in Qatar hebben duizenden mensen het leven gelaten.

Wereldwijd is er al jaren een stroom van kritiek tegen Qatar als WK-organisator, maar het gastland ziet dat anders. De Qatarese emir Tamim ben Hamad Al-Thani sprak eerder deze week van een lastercampagne. “Het is een kruistocht waar geen enkel ander land ooit mee te maken kreeg”, vertelde hij tijdens een toespraak.