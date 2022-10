Luikenaar Marc Grosjean debuteert bij SK Deinze met thuismatch tegen SL16: “Alles is hier aanwezig om rol van betekenis te spelen”

Grosjean leidde deze week al de trainingen en gaf een gedreven indruk op en naast het veld. De thuismatch tegen SL16 is het laatste duel in de heenronde van de reguliere competitie. “Sportief directeur Adrian Esparraga kwam bij mij uit omdat ik de Belgische competitie en zeker de Challenger Pro League goed ken”, aldus Grosjean. “Deinze voldoet qua infrastructuur, professionalisme en spelerspotentieel aan alle voorwaarden om een rol van betekenis te spelen in de Challenger Pro League. Ik heb al heel wat wedstrijden van Deinze gezien en ik ben ervan overtuigd dat ik hier goed werk kan leveren. Als dat niet zo was, had ik deze uitdaging niet aanvaard.”

Aan Grosjean om de Tigers uit de kelder van het klassement te tillen. “Ik spreek niet over het werk van mijn voorgangers. Ik weet niet op welke manier er hier werd gewerkt. Er is zeker voldoende kwaliteit aanwezig om uit onze penibele situatie weg te geraken. Ik zal onder meer de nadruk leggen op de ‘high-intensity meters’, wat in het moderne voetbal van groot belang is. We moeten op een andere manier gaan voetballen. Het moet sneller en agressiever. Ik wil een grote verbetenheid en winnaarsmentaliteit zien. We moeten met passie voetballen en meer duels winnen. Deinze had het tot nu toe moeilijk om te scoren, onder andere omdat Lennart Mertens vertrok naar Club NXT. We moeten dat probleem collectief oplossen. Ik zou graag hebben dat we vaker met vier of vijf jongens in het strafschopgebied van de tegenstanders present zijn. Omdat mijn nieuwe spelersgroep fysiek in orde is, maak ik me over het conditionele aspect geen zorgen. De vorige trainersstaf heeft in de voorbereiding duidelijk hard gewerkt met de spelers. Ik werk momenteel iets langer op de trainingen omdat ik enkele nieuwe accenten wil leggen. Dat vraagt tijd en geduld.”

Play-offs niet aan de orde

“We zitten niet in de positie om voorlopig hoge doelen te stellen”, wil Grosjean niet uitweiden of hij de top zes nog haalbaar acht. “De ambitie van Deinze op langere termijn is voorlopig niet aan de orde. We moeten niet met de rangschikking bezig zijn, maar van week tot week werken. Mijn eerste bekommernis is om te proberen van SL16 te winnen. De jonge Rouches beschikken zoals alle andere beloftenteams in onze reeks over veel voetballend vermogen. Zij geven net als hun leeftijdsgenoten van Anderlecht, Club Brugge en Racing Genk een grote meerwaarde aan de Challenger Pro League. Wij zullen met onze wapens en met een groot hart moeten strijden”, besluit de nieuwe T1.