SJOTCAST LATE NIGHT. “Een pluim voor Noa Lang. Die is misschien de antiheld, maar heeft wel ballen getoond”

Club Brugge staat weer met de voeten op de grond. Eventjes dan toch, want feit is: blauw-zwart is en blijft een club die de groepsfase van deze Champions League overleefd heeft. Dat zien ook Yanko en Guillaume die zich in deze Late Night van onze voetbalpodcast Sjotcast even teruggeslingerd voelen naar de dorre, Belgische Champions League-campagnes van weleer.