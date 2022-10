Topmanagers drinkwaterbedrijf Water-link per direct ontslagen na negatief verslag

Een verslag van het externe consultancybedrijf Mensura, dat ieder jaar dergelijk rapport aflevert aan Water-link, heeft geleid tot het ontslag van de twee managers. Wat er precies in het verslag staat is nog niet helemaal duidelijk.

Nalatigheid

Maar volgens een vakbondsafgevaardigde zou onder meer nalatigheid bij een aantal projecten aan de basis liggen van het ontslag van Cosaert en Verkest. Of er meer aan de hand is, is op dit moment een vraagteken.

Dat de twee managers woensdag per direct zijn ontslagen komt ook voor de vakbond als een verrassing. Het is nu wachten op een officiële verklaring van Water-link over de precieze reden van de ontslagen.

Het ontslag van de twee managers komt alleszins zeer ongelegen. Water-link en de Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (Pidpa) zijn volop bezig met het voorbereiden van een fusie tussen de twee bedrijven.

Water-link voorziet de stad Antwerpen en Beveren van drinkwater. In Antwerpen en een aantal randgemeenten, zoals Kapellen, Schoten en Kalmthout, is het bedrijf ook verantwoordelijk voor de rioleringen.

Andre Gantman (N-VA) is de voorzitter van het waterbedrijf, met hoofdkantoor aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen, dat ruim vijfhonderd mensen tewerkstelt. Die zijn ondertussen op de hoogte gebracht van de ontslagen.

