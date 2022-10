In Alicante is het voor deze tijd van het jaar ongewoon druk op het strand van Playa del Postiguet — © EPA-EFE

Het is abnormaal warm weer in Europa. “Het is ook ideaal voor pakweg een citytrip naar Berlijn”, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden van Meteovista. Skiliefhebbers moeten nog even geduld uitoefenen.