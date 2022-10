Geen marge om lonen in de privé op te trekken, en dat is een serieuze tegenvaller voor premier De Croo

Het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers is gedoemd om te mislukken nu de marge om de lonen op te trekken door de torenhoge inflatie volledig weggesmolten is. Net zoals twee jaar geleden komt het dossier daarom sowieso weer op het bord van de regering terecht, wellicht binnen enkele weken. Tot afgrijzen van premier Alexander De Croo, want niets verdeelt zijn coalitie meer dan een nieuw rondje over de lonen in de privé. Al ligt een oplossing misschien toch in het verschiet.