Britse regeringswissels kosten smak geld: kosten lopen op tot bijna 850.000 euro

De politieke chaos in Groot-Brittannië met tal van regeringswissels kost de belastingbetaler veel geld, zo meldt Sky News. Volgens de Britse nieuwszender loopt het bedrag dat gemoeid is met de ontslagvergoedingen voor tientallen ministers en staatssecretarissen vermoedelijk op tot zo’n 836.000 euro.

Rishi Sunak heeft dinsdag verschillende regeringsleden ontslagen nadat hij werd aangesteld als nieuwe premier van het land. Als die niet binnen drie weken terugkeren als bewindspersoon, hebben ze recht op een ontslagvergoeding.

Voormalig justitieminister Brandon Lewis heeft het meeste gekregen, namelijk 34.000 pond. Hij was eerder staatssecretaris voor Noord-Ierland en heeft dus recht op twee vergoedingen. De voormalige premiers Boris Johnson en Liz Truss ontvangen elk 18.860 pond. Voor Truss, die slechts zeven weken in functie was, komt dat volgens Sky News neer op 385 pond per dag.

Truss heeft ondanks haar korte premierschap overigens ook jaarlijks recht op een uitkering van 115.000 pond (131.000 euro) aan financiële ondersteuning voor oud-premiers. Daarover ontstond vorige week veel ophef. Vakbonden en politieke tegenstanders riepen haar op af te zien van de uitkering omdat veel Britten het financieel moeilijk hebben door de hoge inflatie.