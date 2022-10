“Rellen” maken volgens Iraanse president weg vrij voor “terreuraanvallen”

“De bedoeling van de vijand is de vooruitgang in het land te verstoren, en deze rellen maken de weg vrij voor terreurdaden”, aldus Raissi. In Iran is een protestbeweging ontstaan na de dood van de Koerdisch Iraanse Mahsa Amini op 16 september. Drie dagen voordien was de 22-jarige vrouw opgepakt door de zedenpolitie in Teheran omdat ze een inbreuk had gepleegd op de strikte kledingregels in de islamitische republiek. Bij de hardhandige onderdrukking van de protesten kwamen al vele tientallen mensen om het leven.

