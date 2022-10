Fietsster zwaargewond na ongeval op plaats waar Celio (11) om het leven kwam: “Elke vier minuten passeren er hier vrachtwagens”

Een fietsster is donderdagochtend zwaargewond geraakt toen ze werd aangereden door een vrachtwagen op de kruising van de Alfred Nichelsstraat en de N9 in Aalst, vlak bij de Tereos-fabriek . Op die plek kwam drie jaar geleden ook de 11-jarige Celio om het leven.

Het was rond 9 uur dat het ongeval zich voordeed in de schaduw van de Tereos-site in het centrum van Aalst. Een vrachtwagen die uit de Alfred Nichelsstraat kwam gereden wilde afdraaien richting de Parklaan. De vrouw die op dat moment op dezelfde plaats aan het fietsen was, werd er gegrepen door de vrachtwagen. Ze werd meegesleurd en kwam iets verderop samen met haar fiets gekneld te zitten onder de vrachtwagen.

De brandweer kwam ter plaatse om de persoon in kwestie te bevrijden. Daarvoor moesten ze de fiets van de vrouw doorknippen. Het slachtoffer bleef de hele tijd wel bij bewustzijn. Na afloop werd ze zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies tot stand kwam, wordt nu verder onderzocht. De betrokken partijen werden na het ongeval verhoord. Ter hoogte van het ongeval ontstond er ook tijdelijk wat verkeershinder. (lees verder onder de foto)

© Brent Saey

In 2019 liet Celio Ebe Matumbu (11) iets verderop in de Alfred Nichelsstraat nog het leven na een dodehoekongeval. Het jongetje wandelde op de stoep naast de Tereosparking naar school en werd daar gegrepen door een vrachtwagen.

Afgelopen dinsdag kondigde de stad tijdens de gemeenteraad nog aan dat ze drie mobiele camera’s met nummerplaatherkenning heeft gehuurd sinds begin deze maand om de tonnagebeperking te controleren bij het begin en het einde van de schooluren waarop zwaar vrachtverkeer niet is toegelaten in de binnenstad. Tegen begin volgend jaar zullen er nog drie camera’s aangekocht worden door de stad.

Elke vier minuten

Bij de organisatie Samen voor een Verkeersveilig Aalst, die is opgericht in 2019 na het dodelijk ongeval waarbij Celio het leven liet, stellen ze zich na het nieuwe zware ongeval van donderdagochtend de vraag of er de afgelopen drie jaar wel voldoende stappen zijn gezet om de verkeersveiligheid aan de Tereos-site aan te pakken.

“Het blijft een plaats waar een cascade van ongevallen gebeuren. Door de fabriek worden er dagelijks zo’n 300 tientonners gelost op het centrum. Gemiddeld rijden er elke vier minuten vrachtwagens op en af”, zegt Dieter Janssens van Samen voor een Verkeersveilig Aalst.

“De aanschaffing van mobiele camera’s om strenger te controleren op de tonnagebeperking vind ik wel een goede stap vooruit”, zegt Janssens. “De stad is een pionier in het invoeren van een tonnageverbod bij het begin en einde van de schooluren. Voor de schoolgaande jeugd is dat goed, al blijft het risico op ongevallen op andere tijdstippen van de dag nog groot. Dat is nu opnieuw gebleken. Een herinrichting van het kruispunt zou daarom een goede zaak zijn.”

Onteigeningen

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat er al verschillende stappen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. “Zo voerden we de tonnagebeperking tijdens venstertijd in, en wordt er regelmatig gecontroleerd. We hebben daarvoor ook drie nieuwe camera’s ter beschikking. Volgend jaar komen er nog eens drie bij”, zegt hij. “Verder is het nu wettelijk mogelijk om via onbemande camera’s overtredingen vast te stellen.”

De burgemeester zegt dat er al meermaals gesprekken geweest zijn tussen de stad en het Agentschap voor Wegen en Verkeer. “De piste van een herinrichting van het kruispunt is een mogelijkheid, al is dat niet eenvoudig. Als we een gescheiden fietspad willen aanleggen moeten er onteigeningen gebeuren. Het kruispunt aan de Alfred Nichelsstraat kan zeker veiliger, maar ook over de aanpak van het kruispunt aan de Colruyt iets verderop hebben we al gesprekken gehad”, klinkt het. “We doen alles wat we kunnen, maar we zitten nu eenmaal met een groot bedrijf dat we niet zomaar kunnen verplaatsen.”

Burgemeester D’Haese liet nog weten dat de fietsster intussen buiten levensgevaar is. “We willen haar vanuit de stad dan ook een spoedig herstel toewensen.”

