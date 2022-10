Israël stemt in met overeenkomst over zeegrens met Libanon en spreekt over “erkenning”

De Israëlische regering heeft definitief ingestemd met de overeenkomst over de gemeenschappelijke zeegrens met Libanon. Zo is de weg naar de ondertekening van het akkoord vrijgemaakt. Dat is een diplomatieke verworvenheid, zei de Israëlische premier Jair Lapid donderdag aan het begin van een uitzonderlijke zitting van zijn kabinet in Jeruzalem.

“Het komt niet elke dag voor dat een vijandelijk land de staat Israël in een schriftelijke overeenkomst erkent ten overstaan van de internationale gemeenschap”, zei premier Lapid. Officieel zijn de twee landen immers in een oorlog verwikkeld. “De staat Israël heeft vandaag gewonnen op het gebied van veiligheid, economie, diplomatie en energie”, aldus Lapid.

Met de schikking komt een jarenlange strijd over het stuk zee voor de Libanese en Israëlische kusten tot een eind. Het geschil over de grens in de Middellandse Zee verscherpte nog na de ontdekking van grote hoeveelheden aardgas. De onderhandelingen werden bemiddeld door de Verenigde Staten. De overeenkomsten, die afzonderlijk door Israël en Libanon ondertekend werden, zouden in de namiddag door de onderhandelingsteams op een basis van de Verenigde Naties in Nakura, in het zuiden van Libanon, aan de Amerikaanse bemiddelaar, Amos Hochstein, moeten worden overhandigd.

Gaswinning

Het gebied rond het Karish-gasplatform, ten noordoorsten van de Israëlische havenstad Haifa, blijft op Israëlisch grondgebied. De overeenkomst maakt het voor het economisch gehavende Libanon wel mogelijk om het Qana-gasveld, verder naar het noordoosten, te ontwikkelen. Hoeveel gas daar daadwerkelijk gewonnen kan worden, is nog onduidelijk. Israël zal worden vergoed door het bedrijf dat Qana exploiteert, omdat een deel in Israëlische territoriale wateren ligt.

De energiegroep Energean is woensdag begonnen met de gasproductie op het Karish-platform. De productie moet snel worden opgevoerd tot 6,5 miljard kubieke meter aardgas per jaar, en uiteindelijk tot 8 miljard kubieke meter aardgas per jaar. Israëlisch gas zou de Europese energiecrisis kunnen verlichten. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn Europese landen op zoek naar alternatieven voor Russisch gas.