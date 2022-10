Brusselse politiecommissariaten blijven zitten met ingeleverde vuurwapens

Volgens de procedure zoals die beschreven staat in een omzendbrief uit 2011, moeten particulieren die een vuurwapen willen inleveren, bijvoorbeeld wanneer ze een jachtwapen erven, dat neerleggen bij de politie. Die brengt de wapens dan naar de griffie, die ze vervolgens bezorgt aan de Proefbank voor vuurwapens in Luik, waar ze worden vernietigd.

Maar sinds enkele maanden weigert de correctionele griffie in Brussel nog langer zulke vuurwapens over te nemen van de politie. De lokale politiediensten beslisten ze daarom over te dragen aan de federale politie, die ze liet vernietigen in de hoogovens in Gent. Maar volgens de directeur van de Proefbank is deze procedure in strijd met de omzendbrief.

Daarom blijven de Brussels politiecommissariaten momenteel zitten met de ingeleverde vuurwapens. “Men zegt me dat het niet meer te doen is. Het gaat om tientallen, soms honderden wapens en ze weten niet meer wat ermee te doen. Er is geen oplossing”, zegt Kamerlid Pivin.

Plaatstekort

Daarover ondervraagd, bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) eind september het probleem. Over het aantal wapens dat zich bij de commissariaten bevindt, kon ze geen cijfers geven. Maar ze gaf toe dat “de installaties van de geïntegreerde politie niet voorzien zijn op de opslag van andere wapens en munitie dan dienstmateriaal”.

Wat exact de reden is voor de weigering van de griffie om nog langer wapens te verwerken, is niet duidelijk. Maar in 2017 al trok de toenmalige voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, Luc Hennart, aan de alarmbel over de bewaring op de griffie van wapens en andere goederen die in het kader van juridische procedures in beslag genomen werden. Zolang het probleem van plaatstekort niet was opgelost, zou er niets meer aanvaard worden.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gaf vorige week aan dat die situatie intussen genormaliseerd is, maar zei niets over het probleem van vrijwillig ingeleverde vuurwapens.