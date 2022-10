Energieleveranciers nemen maatregelen om klantvriendelijkheid te verbeteren

Na een explosie van klachten omtrent bereikbaarheid, transparantie en dienstverlening van energieleveranciers, maakte Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker bekend dat er tegen 7 energieleveranciers onderzoeken liepen bij de Economische Inspectie. De staatssecretaris gaf de betrokken leveranciers een week de tijd om met voorstellen te komen om de aanhoudende stroom van klachten een halt toe te roepen.

Die 7 energieleveranciers hebben dat allemaal gedaan en zijn hun plannen intussen ook komen voorstellen aan De Bleeker: de bereikbaarheid verhogen, wachttijden inkorten voor consumenten die hen proberen contacteren. Ze zullen om dit te bereiken extra personeel aannemen en een aantal leveranciers zullen op zoek gaan naar een nieuwe externe partner.

De bereikbaarheid moet niet alleen beter, ook aan de effectieve hulpverlening is heel wat werk. Die moet kwalitatiever en toegankelijker worden. Om die reden zullen de energieleveranciers hun contactpunten gaan uitrusten met slimmere keuzemenu’s. De telefonische dienstverlening wordt daarnaast aangevuld met antwoorden via sociale media en chatboxen.

Transparantie was ook een belangrijk pijnpunt bij de onderzochte leveranciers. Op dat vlak engageren ze zich om duidelijker over voorschotten, en de berekeningswijze ervan, te communiceren. Dat zou op de factuur moeten gebeuren, maar ook op de websites en in de klantenzones. Heldere tariefkaarten zullen per direct op de website geplaatst worden en klanten zullen duidelijke simulaties kunnen maken.

Ook via sociale media bereikbaar

Daarnaast komen er van de sectorfederatie FEBEG ook een aantal initiatieven. Zo moeten energieleveranciers ook bereikbaar zijn via sociale media, moeten er tools en simulaties komen en moeten klanten hun voorschot automatisch binnen een bepaalde marge kunnen wijzigen.

Sinds maart 2021 zijn in totaal al zo’n 8 pv’s zijn uitgeschreven wegens oneerlijke handelspraktijken. Indien de inbreuken niet ophouden, kan De Bleeker zoals eerder gezegd samen met haar collega’s een stakingsvordering indienen bij de rechtbank. “De rechtbank kan dan vervolgens overgaan tot een dwangsom zolang de inbreuken niet stoppen”, klinkt het in een persbericht.