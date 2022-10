Europese Centrale Bank verhoogt rente opnieuw met 0,75 procent

De ECB-top besliste donderdag om de drie verschillende rentetarieven met 0,75 procentpunt te verhogen. Dat moet de inflatie afkoelen. “De inflatie is nog steeds veel te hoog en zal voor langere tijd boven de doelstelling blijven. In september bedroeg de inflatie in het eurogebied 9,9 procent,” klinkt het in het rentebesluit.

De ECB-bestuurders verwachten de rentetarieven bovendien nog verder te verhogen. De ECB streeft een officieel inflatiedoel van 2 procent op de middellange termijn na.

Door de rente te verhogen, wordt lenen duurder. Dat moet ertoe leiden dat pakweg bedrijven en particulieren minder lenen. Door zo de economie af te koelen, moet de vraag zakken, waardoor de prijzen minder snel stijgen.

Het is al de derde renteverhoging op rij. In juli had de ECB de rente verhoogd met een half procent - de eerste renteverhoging sinds 2011 na jarenlang een rente op een recordlaagte. Vorige maand kwamen er 75 basispunten bij, de grootste stijging in meer dan 20 jaar. Nu komt er opnieuw 0,75 procentpunt bij.

De verhoging van de drie rentetarieven gaat in op 2 november. Zo stijgt de belangrijke rente voor basisherfinancieringstransacties - de rente die banken betalen om geld een week te lenen bij de ECB - naar 2 procent. De veelbesproken depositorente stijgt naar 1,5 procent. Dit is de rente die banken krijgen wanneer ze overtollig geld kort parkeren bij de ECB. Dit tarief was jarenlang negatief, waardoor banken moesten betalen om zelf geld te stallen bij de ECB - een stimulans om het geld in de economie te pompen.