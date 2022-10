Bestuurder van Ferrari die met 179 km/u door bebouwde kom reed is geïdentificeerd

De politie startte op vraag van het Antwerps parket een onderzoek nadat het filmpje op diverse kanalen opdook. “De vermoedelijke bestuurder is intussen geïdentificeerd”, zegt woordvoerder Stefanie Verstappen van de lokale politie Voorkempen. “De man is uitgenodigd voor verhoor.” Na dat verhoor zal de politie het dossier overmaken aan het Antwerps parket, dat moet beslissen of de man voor de politierechter zal moeten verschijnen.

Volgens berichten op sociale media zou de Ferrari snelheden tot 179 kilometer per uur gehaald hebben. Het eerste deel van de video speelt zich af op de Turnhoutsebaan in Oostmalle, richting Beerse. In het tweede deel van het filmpje tankt de bestuurder zijn wagen vol aan een tankstation in het Kempense Vlimmeren (Beerse).