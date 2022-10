Oud-senator en ondernemer achter Sunparks en Thermae Palace Mark Vanmoerkerke (70) overleden

Zakenman, kunstliefhebber en voormalig politicus Mark Vanmoerkerke is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was bij het brede publiek bekend als uitbater van het Thermae Palace Hotel.

Mark Vanmoerkerke is de zoon van Sunair-oprichter Rudolf. Toen dat bedrijf eind jaren ’90 werd verkocht nam hij Sunparks over en vormde het om tot een winstgevend bedrijf dat hij 10 jaar later verkocht. In de periode 1994-1995 was Mark Vanmoerkerke ook politiek actief als senator voor de toenmalige CVP. Mark Vanmoerkerke was ook kunstliefhebber en bezat een indrukwekkende verzameling die hij onderbracht in zijn ‘Vanmoerkerke Collection’.

Renovatie Thermae Palace

Koning Filip bezocht ooit de locatie waar de kunstwerken werden getoond. Hij was sinds 2016 ook de bezieler van het Spilliaerthuis, een privaat initiatief dat vijf jaar lang met wisselende expo’s werken van Spilliaert toonde, maar ook een expertisecentrum was door de uitgebreide collectie naslagwerken. Het initiatief werd tijdens de pandemie stopgezet.

Mark Vanmoerkerke is bij het brede publiek bekend als de uitbater van het Thermae Palace Hotel: hij nam het in 2013 over, bracht er een nieuwe dynamiek en maakte het weer winstgevend. Eén van zijn dromen was het volledige hotel te renoveren. In de vorige legislatuur oogstten zijn plannen veel bijval, maar tot een renovatie kwam het niet omdat er toen geen politiek akkoord was. Tot op vandaag is het één van de grote hangende dossiers in de badstad.

Niet te vatten

Mark Vanmoerkerke was ook zeer nauw betrokken bij het hotel/restaurant Willem Hiele: het kreeg een onderdak in een bijzondere villa in de polders, de ouderlijke woning van Vanmoerkerke waar hij ooit als eerste bewoner sliep. Vennootschappen rond het familiebedrijf dat hij opbouwde zijn ook eigenaar van meerdere grote winkelpanden in Oostende. Zijn kinderen namen de jongste jaren een grotere rol op zich in het familiebedrijf.

Bart Wallaeys werkte meer dan 40 jaar met hem samen en is erg aangedaan. “Wij hebben samen tal van projecten gedaan en ik was zijn rechterhand op operationeel niveau. Mark was naast mijn baas ook een vriend. Onze vriendschap was onaantastbaar. Zijn overlijden raakt me erg. Die 40 jaar zijn door mijn hoofd geflitst. Ik kan zijn overlijden niet vatten.”