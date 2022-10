HET PUNT VAN VAN IMPE: “Ik denk dat Zuhal Demir zelf doorheeft dat ze te kort door de bocht is gegaan”

Zuhal Demir heeft nog eens een “Zuhalleke” gedaan. Een case uit de actualiteit vol naar zich toegetrokken, om daar politiek op te scoren. Is dat met de verkrachtingszaak aan de KU Leuven gelukt? “Op de brede problematiek mag ze zich smijten. Maar ze is hier toch kort door de bocht gegaan, en ik denk dat ze dat zelf door heeft”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. We hebben het ook over de pauze van Meryame Kitir én het verrassingsoptreden van Sihame El Kaouakibi: “Goed dat de camera’s niet binnen mochten in het parlement. Die scène zou echt tenenkrullend geweest zijn.”