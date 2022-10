Koning Charles III wil wet aanpassen zodat prins Harry en prins Andrew niet voor hem kunnen invallen

De Britse koning Charles III maakt aanstalten om de Britse wet aan te passen, om te voorkomen dat prins Harry en prins Andrew, die aan de zijlijn van de koninklijke familie staan, voor hem kunnen invallen als hij ziek is of in het buitenland verblijft. Dat melden lokale media donderdag. De ‘Telegraph’ verwacht de wijziging “in de komende weken”. Buckingham Palace heeft nog niet gereageerd.

Volgens een wet uit 1937 kan de monarch voor bepaalde taken, zoals het ondertekenen van officiële documenten, bij afwezigheid vervangen worden door zijn echtgenote en door de eerste vier volwassenen in de volgorde van de troonopvolging. In het geval van koning Charles III gaat het dus om koningin-gemalin Camilla, gevolgd door zijn zonen William en Harry, zijn broer Andrew en zijn nicht Beatrice.

Maar prins Harry heeft afstand genomen van zijn koninklijke plichten en is met zijn gezin naar de Verenigde Staten verhuisd. Prins Andrew werd dan weer ontheven van zijn rol na beschuldigingen van seksueel geweld. Beatrice, de oudste dochter van prins Andrew, is op haar beurt geen actief lid van de koninklijke familie.

Om te vermijden dat prins Harry of prins Andrew als interim-koning moet optreden, vooral wanneer Charles met Camilla op reis is en ook prins William in het buitenland is, moet de lijst uitgebreid worden, vindt koning Charles III volgens verschillende media. Zo zou hij ook zijn zus en broer, prinses Anne en prins Edward, willen opnemen. Die oplossing staat toe prins Harry en prins Andrew over te slaan, zonder hen formeel uit de lijst te verwijderen.