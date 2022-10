Lichtvervuiling in Europa nam sterk toe, stelden ESA-astronauten vast

De eerste kleurenkaart van Europa ‘s nachts, gemaakt met beelden van het Internationaal Ruimtestation ISS, laat een sterke toename van de lichtvervuiling zien. Dat meldt het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA) donderdag in een persbericht. Het agentschap benadrukt de negatieve effecten van de invasieve aard van nachtverlichting.

De afgelopen twee decennia hebben Europese astronauten met digitale camera’s meer dan een miljoen foto’s van de aarde ‘s nachts gemaakt om de ware omvang van lichtvervuiling aan te tonen. Een Europees onderzoeksteam verwerkte deze beelden en vergeleek ze in de tijd. Dat toont een duidelijke toename van lichtvervuiling in stedelijke gebieden, en een overgang naar wittere en blauwere lichtemissies als gevolg van het nu wijdverbreide gebruik van diode-lampen of LED-technologie.

Volgens wetenschappers verstoort de overgang naar wit- en blauwlichtstraling echter het natuurlijk dag- en nachtritme van levende organismen, ook van de mens, met negatieve effecten op de gezondheid van soorten en ecosystemen. Hun onderzoek wijst met name op de onderdrukking van melatonine, vaak het slaaphormoon genoemd; verstoring van de fototaxische reactie van insecten en vleermuizen (hun vermogen om te bewegen volgens een lichtbron) en de verlaagde zichtbaarheid van sterren aan de nachthemel.

Terwijl steden zoals Madrid, Parijs of Berlijn de lichten doven om energie te besparen, waarschuwen wetenschappers dat Europa zich niet alleen zorgen moet maken over het verlagen van de rekeningen, maar ook om het behoud van de nachtcyclus van mensen, dieren en planten.