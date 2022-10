OVAM geeft groen licht aan eerste saneringsplan van 3M in Zwijndrecht

Eerder dit jaar stuurde OVAM het door 3M voorgestelde plan nog terug naar af, maar de herwerkte versie is nu dus wel goedgekeurd. Het plan is bestemd voor de als “1A” aangeduide zone, in de onmiddellijke omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht. Die ligt grosso modo tussen de E34 in het noorden, de Polderstraat in het oosten en het zuiden en de Molenstraat in het westen. Voor zone “1B” iets verderop en de veel ruimere zone “2” krijgt 3M nog tot eind dit jaar om een dossier in te dienen.

OVAM stelt nu dat het plan van 3M voldoet aan het Bodemdecreet, maar legt het bedrijf wel nog enkele bijkomende voorwaarden op. Het gaat onder meer om een aanpak op maat bij de sanering van tuinen, een beperking van de hinder tijdens de werken, de verdere uitwerking van het stofactieplan en de nodige nazorg na de sanering. Onder meer de gemeente Zwijndrecht had om extra voorwaarden gevraagd.

De beslissing van OVAM zal nu aan alle betrokken partijen, inclusief de omwonenden zelf, worden overgemaakt. Er komt ook nog een infovergadering in Zwijndrecht. 3M moet zo snel mogelijk, en uiterlijk op 1 mei 2023, beginnen met de werken. Concreet zullen in alle onverharde zones de bovenste 70 centimeter worden afgegraven en vervangen door propere grond. De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een stortplaats.