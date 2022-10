Lichaam van Justine (20) gevonden vijf dagen na verdwijning: jonge moeder werd verkracht en vermoord na nachtje stappen in Frankrijk

Justine Vayrac, een moeder van een jongen van twee jaar oud, was op zaterdag 22 oktober afgezakt naar discotheek La Charrette in Brive-la-Gaillarde, in het Franse departement Corrèze. Omstreeks 4 uur ’s nachts is ze spoorloos verdwenen. Even voordien was de dansende vrouw nog te zien in een Snapchat-filmpje en had ze haar vriend een bericht gestuurd. Die sloeg alarm toen hij ’s ochtends merkte dat Justine nog steeds niet thuis was. De 20 -jarige verpleegster nam haar telefoon niet op en na de middag bleek haar smartphone uitgeschakeld.

Justine Vayrac werd voor het laatst gezien op de parking van nachtclub La Charrette in Brive-la-Gaillarde. — © AFP

Ook de moeder van Justine Vayrac maakte zich al snel zorgen over het feit dat ze niets meer van haar dochter had vernomen. Ze had immers een zeer goede band met de jonge vrouw uit Tauriac, in het Franse departement Lot, die amper vijftig meter verderop woonde. “Justine kwam me vaak nog een kus geven vooraleer ik ’s avonds naar mijn werk vertrok”, verklaarde de vrouw in de Franse pers. Ze contacteerde ziekenhuizen in de buurt, in de hoop om haar dochter alsnog te vinden.

Justine zou zich niet goed hebben gevoeld na het nuttigen van alcohol en wilde in haar auto gaan slapen. Onderweg naar haar voertuig zou ze volgens een getuige Lucas L. zijn tegengekomen, een 21-jarige jongeman uit Beynat die ze al eerder had ontmoet in de nachtclub. Nadien heeft niemand haar meer gezien. De volgende ochtend stond de wagen van Justine nog steeds op de parking van de nachtclub.

In de auto en slaapkamer van Lucas L. troffen speurders bloedsporen aan, en vlakbij zijn huis ook de verkoolde resten van de handtas van Justine. Bij zijn arrestatie wilde de jongeman nog de benen nemen. Vervolgens probeerde hij de speurders te misleiden door te verklaren dat hij de vrouw naar een industrieterrein had gebracht. Pas nadien gaf hij toe het slachtoffer te hebben verkracht en tot slot bekende hij ook dat hij haar vermoord heeft.

Speurders zoeken naar sporen in een boerderij in Beynat. — © AFP

Donderdag vond de politie in een bos een lichaam op de plek die door de verdachte werd aangeduid. Volgens BFMTV zou het gaan om Justine. Later op de dag geeft procureur Emilie Abrantes meer uitleg tijdens een persconferentie.