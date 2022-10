Hoe zou het nog zijn met Deniz Undav bij Brighton? “Ik drink nu alleen nog suikervrije Red Bull”

Hoe zou het nog zijn met… Deniz Undav (26)? Wel, we laten de Profvoetballer van het Jaar 2022 die vraag zelf beantwoorden. Een Zoom-gesprek met de Koerdische Duitser over de bank van Brighton, Hazard versus Trossard, een verrassende trashtalker bij Club Brugge en het hart van Union.

Dag Dennis. Ik bekeek net de beelden van jou in het shirt van Brighton. Dat duurde niet lang.

“Bedankt.” (lacht)

Ik zag je wel scoren in de League Cup, tegen een derdeklasser, maar je miste daar ook een flinke kans.

“Klopt. Ik was echt kwaad op mezelf. Ik ben altijd kwaad als ik kansen mis.”

Dan ben je nu woest, want je scoorde nog niet in de Premier League.

“Toch niet. In invalbeurten van vijf à tien minuten krijg je weinig kansen, hè.”

Slechts 55 minuten in de competitie, iets meer in de League Cup. Is alles dan oké?

“Het gaat goed met me. Echt waar. Brighton is een mooie stad, we hebben een prima ploeg. Ik hoop dat ik nog wat meer speelminuten krijg. Dan zou het nog beter gaan.”

© BELGA

Dus we hoeven jou niet terug te verwachten in België?

“Geen idee. Mijn hoofddoel is om hier iets neer te zetten. Ik wist vooraf dat dat tijd zou kosten. Vijf, zes maanden niet spelen? Geen probleem. Ik beeldde me vooraf in dat de aanpassing zwaar zo zijn. Wel, het was nóg zwaarder. Op fysiek vlak, qua intensiteit. Maar Graham Potter (de vorige coach, red.) zei me dat ik zijn verwachtingen overtrof en dat ik vroeg of laat mijn kans zou krijgen.”

Sinds zijn vertrek naar Chelsea krijg je steeds meer invalbeurten. Kan je nog steeds je kont gebruiken zoals in België?

“Ja. Ik voel me nu al sterker dan bij Union. Dat is hier ook nodig, als ik my ass wil gebruiken tegen die krachtige verdedigers.”

Drink je ook nog Red Bull om jezelf op te laden?

“Niet meer elke dag. Maximaal twee à drie per week. En nu drink ik suikervrije Red Bull. Op aanraden van de diëtist van Brighton.” (grijnst)

Tegen welke verdedigers had je het lastig?

“Het probleem is dat wanneer ik op het veld kom, iedereen vooral tegen de grond ligt en er geen flow meer in de wedstrijd zit. (lacht) Onlangs tegen Brentford speelden ze met zes achterin. Duwen, trekken, slaan, handen die naar mijn gezicht grepen: dat was wennen. Maar de trainingen tegen onze verdedigers – ook beren – helpen. Hoe ik mijn lichaam gebruik, hoe ik mentaal klaar moet zijn... Het gaat zo veel sneller dat je elke seconde moet ready zijn. Een fractie te lang nadenken en je bent de bal kwijt.”

Jouw concurrent, Danny Wellbeck, scoorde ook nog niet. Eigenlijk is Leandro Trossard de enige die nog goals maakt voor Brighton. Wist je dat hij bij de Rode Duivels op de bank zit?

“That’s crazy. Leandro zit al aan zes goals. Als hij doorgaat, zou hij toch ook moeten spelen voor België tijdens het WK? No way dat hij dan nog op de bank zit.”

Weet je zien concurrent is?

“Wie?”

Eden Hazard.

(wikt zijn woorden) “Héél goeie speler, maar wat Leandro doet, bij Brighton, zou wel beloond moeten worden. Toffe gast ook. Ik spreek met Leandro weleens over Union, over de refs in België…”

Daar worstelde je vorig seizoen mee, hè? Ligt het seizoensslot nog altijd op je lever?

“Neen, het maakt me niet meer boos. We hadden iets historisch kunnen bereiken, maar door die play-offs werden we tweede. That’s life. Ik ga niet klagen, ons seizoen was nog steeds fantastisch. Tweede is beter dan derde.”

Je vertelde me eind vorig seizoen dat je ook woorden had met een speler van Club Brugge, die zei dat jullie een “shit ploeg” waren. Na de play-offs zweeg je daarover.

“Omdat ik hem nooit van repliek heb kunnen dienen. Zij werden kampioen, niet wij. Dan moet ik mijn mond houden, hè. Hadden wij de titel gepakt, dan zou ik wel iets gezegd hebben.”

Had je het over Noa Lang?

“Noa was lief, met hem was er niets aan de hand. Neen, het was Hans Vanaken. Maar hey, dat is voetbal, op een veld gebeuren zulke dingen. Ik til daar niet aan.”

© BELGA

Mis je Dante Vanzeir niet?

“Soms. Ik ben blij dat hij weer goals maakt. Jaja, ik volg hen nog steeds. Ik zag zeker al een match of acht.”

Had jij voorspeld dat Karel Geraerts het meteen goed zou doen als hoofdtrainer?

“Met Karel was het altijd lachen. Hij had nooit problemen met iemand. En naar het einde van het seizoen toe leidde hij wel vaker de trainingen. Verrast dat hij hoofdtrainer werd, was ik niet. Maar ik had niet verwacht dat hij het zó goed zou doen. Als assistent is het makkelijker met iedereen wat te lachen.”

En welke moppen vertelde hij dan?

(droog) “Ik was degene die de alle grappen maakte. Over de techniek van Dante… (lacht) Union blijft een uitgebalanceerde ploeg. De coach was er al, het merendeel van de kern is ook al jaren dezelfde. Er ligt minder druk op de spitsen omdat iedereen scoort: Boniface, Dante, Nilsson... Lazare speelt prima, Senne Lynen is terug en doet het nog beter dan voor zijn blessure, de defensie staat er, Morris speelt ongelooflijk. En er is Teddy, hè.”

Teuma is toch het hart van Union?

(knikt) “Teddy is dé man. Onze kapitein. De man die ons verdedigde tegenover de coach en met iedereen een band had. Vorig seizoen had je jongens die het mentaal soms moeilijk hadden omdat ze niet altijd speelden. Dan ging Teddy hen helpen. Zoals Ismaël Kandouss. En kijk nu hoe fantastisch hij speelt. Daar heeft Teddy een groot aandeel in. I’m happy dat het goed gaat met Union. Zoals ik ook blij ben dat Casper Nielsen het prima doet bij Club Brugge.”

Allez, iedereen blij dus. Behalve Felice Mazzu.

“Ik vind het echt erg wat hem overkomt. Ik blijf hem een ongelooflijke coach vinden. Misschien had hij meer tijd verdiend. Union was én is gewoon meer klaar om voor elkaar te vechten dan de huidige ploeg van Anderlecht.”

Hij was beter bij Union gebleven.

“Ik snapte zijn keuze wel. Anderlecht is historisch gezien de grootste club van België. Dat is zoals Casper die voor Club Brugge koos. In voetbal wil je jezelf testen. Dat doe ik ook bij Brighton, hè.”