De cocaïnepijplijn naar Albanië: parket eist 14 jaar celstraf tegen Antwerpse kopstukken Omar Govers en ‘Gino’ El Bartali

Het onderzoek naar de groep rond de Merksemse ex-kickbokser Omar ‘Patje Haemers’ G. (33) begon in maart 2021, enkele dagen nadat bekend was geraakt dat speurders Sky ECC – het favoriete communicatiekanaal van de drugsmaffia – gekraakt hadden. Op 15 maart haalde een Merksemse trucker op fruitkaai 188 een container op waarin de douane even voordien 818 kilogram cocaïne had aangetroffen. Na de arrestatie van de vrachtwagenchauffeur, gingen de speurders op zoek naar zijn opdrachtgever. De onderschepte en ontcijferde Sky-berichten waren daarbij een grote hulp.

Voormalige kickbokser

Het onderschepte cocaïnetransport leidde de speurders naar een aantal oude bekenden uit het drugsmilieu, die zich ondertussen hoog en droog in Dubai bevonden. Het ging om voormalige kickbokser Omar ‘Patje Haemers’ G. en de gebroeders Mounir ‘Gino’ en Ilias El B. Volgens het Openbaar Ministerie hadden zij de leiding over een uithaalorganisatie die beschikte over eigen transportbedrijven, loodsen, corrupte havenwerkers en vrachtwagenchauffeurs. De groep onderhield contacten met de klanten, waaronder Nederlandse en Albanese misdaadgroepen, en leveranciers in Zuid-Amerika. Zo instrueert Ilias El B. zijn uithaalpersoneel om foto’s voor, tijdens en na de uithaling te maken. “Omdat de overkant (de Colombianen, red.) dat zo vraagt.”

Een van de verdachten die ook in het dossier in beeld komt, is de Albanese drugshandelaar Bledar S., een vertegenwoordiger van Kompania Bello, een Albanees syndicaat dat tot een van de machtigste en rijkste van Europa wordt gerekend. In 2020 deelde de Italiaanse politie een stevige tik uit aan Kompania Bello, Bledar S. kon de dans ontspringen maar gold volgens Albanese media wel als verdachte. In zijn thuisland werden ondertussen de eigendommen van hem en zijn familie in beslag genomen in het kader van een anticorruptieprocedure. In België werd Bledar S. in november 2019 veroordeeld tot tien jaar cel als leider van een criminele organisatie die zich bezighield met het opzetten van wietplantages en het smokkelen van cocaïne. Eerder was hij ook in Italië al veroordeeld voor drugssmokkel.

Enorme hoeveelheden cocaïne

Omar G. en Gino pompten in opdracht van de Albanezen enorme hoeveelheden cocaïne door de Antwerpse haven. De groep was op zes maanden tijd betrokken bij zestien succesvolle uithalingen, waarbij 6.444 kilo werd ingevoerd. Een aantal transporten mislukten en daarbij werd 1.700 kilo in beslag genomen.

Het Openbaar Ministerie vervolgt in totaal 23 verdachten. Tegen de drie kopstukken, Omar G. en de gebroeders El B., vorderde de aanklager 14 jaar celstraf.

Omar G. geldt inmiddels als een van de meest gezochte Belgische drugshandelaren. In 2019 werd hij tot 5 jaar cel veroordeeld wegens drugshandel. In 2021 kwam daar nog een straf van 3 jaar bovenop. De gebroeders El B., broers van de in Rotterdam geliquideerde Samir El B., leven eveneens in Dubai, maar hun ouderlijke woning in De Gilmanstraat is al talloze keren het doelwit geweest van aanslagen.

(vdaa)